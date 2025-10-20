PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrzeug, Führerschein und Handy beschlagnahmt - 25-Jähriger fällt Zivilstreife auf

Recklinghausen (ots)

Nicht immer ist die Polizei als solche deutlich zu erkennen, dies musste in der Nacht zu Sonntag auch ein 25-jähriger Autofahrer aus Herne feststellen.

Zwei zivile Kräfte der Polizei Recklinghausen waren am Samstag gegen 23:30 Uhr auf Marler Stadtgebiet unterwegs. Nachdem sie von der Bergstraße aus auf die Herzlia-Allee abgebogen waren, wurden sie mit hoher Geschwindigkeit vom Fahrer eines Mercedes CLS überholt. Der Fahrer bremste in Höhe der Willy-Brand-Allee an einer roten Ampel stark ab.

Bei Grünlicht beschleunigte der Fahrer mit durchdrehenden Reifen. Im Bereich einer Baustelle ist die Geschwindigkeit aktuell von 70 km/h auf 30 km/h reduziert. Um den Fahrer anzuhalten, verfolgten die Einsatzkräfte den Mercedes. Dabei zeigte der Tacho über 100 km/h an. In Höhe der Freerbruchstraße bog der Fahrer bei Rotlicht auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants ab. Hier konnte er kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen als Beifahrerinnen eine 15-Jährige und eine 22-Jährige.

Die Beamten beschlagnahmten Fahrzeug, Führerschein und Mobiltelefon. Außerdem erwartet den 25-Jährigen jetzt ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (§315d Abs. 1 Ziffer 3). Als Rennen kann auch die Fahrt eines einzelnen Fahrzeugs gewertet werden, wenn ein entsprechendes Fahrverhalten vorliegt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 10:08

    POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Erfolgreiche Ermittlungen - 2,5 Kilo Schmuck sichergestellt

    Recklinghausen (ots) - Am 25.09.2025 konnte eine zur Tatzeit 48-Jährige aus Gladbeck als Tatverdächtige auf frischer Tat während ihrer Tätigkeit als Reinigungskraft in Bottrop bei einem Diebstahl durch die Polizei überführt werden. Die Frau hatte bereits mehrfach in der Wohnung der Geschädigten als Reinigungskraft gearbeitet. Zwischenzeitlich war das Fehlen von ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:01

    POL-RE: Dorsten: Seniorin auf Glück-Auf-Straße ausgeraubt

    Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter raubte am Freitagnachmittag die Geldbörse einer Seniorin aus Dorsten - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 14:40 Uhr kehrte die 86-Jährige Dorstenerin vom Einkaufen zurück, schloss gerade die Haustür auf und stellte ihren Rollator in den Hausflur. Plötzlich schubste sie ein unbekannter Mann und griff in die Handtasche, die am Rollator hing. Mit der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:40

    POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein 26- Jähriger Mann aus Dorsten schwer verletzt - vor Ort konnte die Ärztin eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Dorstener gegen 15:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Alter Postweg" in Richtung Oberhausen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung "An der Harre" verlor er aus noch ungeklärter Ursache die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren