Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrzeug, Führerschein und Handy beschlagnahmt - 25-Jähriger fällt Zivilstreife auf

Recklinghausen (ots)

Nicht immer ist die Polizei als solche deutlich zu erkennen, dies musste in der Nacht zu Sonntag auch ein 25-jähriger Autofahrer aus Herne feststellen.

Zwei zivile Kräfte der Polizei Recklinghausen waren am Samstag gegen 23:30 Uhr auf Marler Stadtgebiet unterwegs. Nachdem sie von der Bergstraße aus auf die Herzlia-Allee abgebogen waren, wurden sie mit hoher Geschwindigkeit vom Fahrer eines Mercedes CLS überholt. Der Fahrer bremste in Höhe der Willy-Brand-Allee an einer roten Ampel stark ab.

Bei Grünlicht beschleunigte der Fahrer mit durchdrehenden Reifen. Im Bereich einer Baustelle ist die Geschwindigkeit aktuell von 70 km/h auf 30 km/h reduziert. Um den Fahrer anzuhalten, verfolgten die Einsatzkräfte den Mercedes. Dabei zeigte der Tacho über 100 km/h an. In Höhe der Freerbruchstraße bog der Fahrer bei Rotlicht auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants ab. Hier konnte er kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen als Beifahrerinnen eine 15-Jährige und eine 22-Jährige.

Die Beamten beschlagnahmten Fahrzeug, Führerschein und Mobiltelefon. Außerdem erwartet den 25-Jährigen jetzt ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (§315d Abs. 1 Ziffer 3). Als Rennen kann auch die Fahrt eines einzelnen Fahrzeugs gewertet werden, wenn ein entsprechendes Fahrverhalten vorliegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell