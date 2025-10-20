PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradunfall bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein 26- Jähriger Mann aus Dorsten schwer verletzt - vor Ort konnte die Ärztin eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Dorstener gegen 15:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Alter Postweg" in Richtung Oberhausen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung "An der Harre" verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, stürzte und geriet in einen Graben. Das Motorrad rutsche über die Straße in den Gegenverkehr und geriet dort in einen Graben. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam der Polizei aufgenommen und währenddessen gesperrt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:39

    POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Pedelec gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einer Unfallflucht am heutigen Morgen bittet die Polizei um Hinweise. Um 09:35 Uhr war eine 31-Jährige Frau aus Herten mit ihrem Pedelec auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hochlarmark unterwegs. Bei grüner Ampel überquerte sie die Franziskanerstraße, als aus dieser Straße ein Mann nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:36

    POL-RE: Marl: Anwohner überraschen mutmaßliche Einbrecher

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einbrechen - als sie bemerkten, dass die Anwohner zuhause waren, ergriffen sie die Flucht. Gegen 20:30 Uhr konnte ein Anwohner der Brassertstraße ein lautes Geräusch wahrnehmen. Kurze Zeit später bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter das Rolle eines Fensters hochgeschoben und ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:50

    POL-RE: Marl: Schwerer Unfall auf der Breite Straße - Fußgänger verstirbt im Krankenhaus

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Breite Straße (B225) in Marl. Ein Mann war hier mit einem Rollator unterwegs. Bei Überqueren der Straße wurde er von einem Auto erfasst. Gegen 19:30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Auf der Breite Straße fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren