Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradunfall bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein 26- Jähriger Mann aus Dorsten schwer verletzt - vor Ort konnte die Ärztin eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Dorstener gegen 15:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Alter Postweg" in Richtung Oberhausen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung "An der Harre" verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, stürzte und geriet in einen Graben. Das Motorrad rutsche über die Straße in den Gegenverkehr und geriet dort in einen Graben. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam der Polizei aufgenommen und währenddessen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell