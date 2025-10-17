Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwerer Unfall auf der Breite Straße - Fußgänger verstirbt im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Breite Straße (B225) in Marl. Ein Mann war hier mit einem Rollator unterwegs. Bei Überqueren der Straße wurde er von einem Auto erfasst.

Gegen 19:30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Auf der Breite Straße fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in Richtung Recklinghausen. Im Bereich zwischen der Riegestraße und der Schillerstraße (Höhe Haltestelle Am Volkspark) wollte ein 77-jähriger Marler zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von dem Auto erfasst.

Der Marler wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der 77-Jährige verstarb noch am Abend im Krankenhaus.

Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein speziell geschultes Team der Polizei eingesetzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell