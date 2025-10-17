PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwerer Unfall auf der Breite Straße - Fußgänger verstirbt im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Breite Straße (B225) in Marl. Ein Mann war hier mit einem Rollator unterwegs. Bei Überqueren der Straße wurde er von einem Auto erfasst.

Gegen 19:30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Auf der Breite Straße fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in Richtung Recklinghausen. Im Bereich zwischen der Riegestraße und der Schillerstraße (Höhe Haltestelle Am Volkspark) wollte ein 77-jähriger Marler zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von dem Auto erfasst.

Der Marler wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der 77-Jährige verstarb noch am Abend im Krankenhaus.

Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein speziell geschultes Team der Polizei eingesetzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:10

    POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gladbeck: An der Straße "Waterhuck" kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Zwischen 18:00 Uhr und 19:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür einer Doppelhaushälfte auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Recklinghausen: Nach einem Einbruch "Im Hirschkamp" ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:15

    POL-RE: Herten: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht (19:00 Uhr - 07:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Scherlebecker Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen wuchteten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Turnhalle und in die Büroräume. Dort brachen sie mehrere Schränke auf. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Hinweise zu dem Einbruch nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren