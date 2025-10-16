Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Cannabisplantage entdeckt

Recklinghausen (ots)

In einem Einfamilienhaus am Steigerweg entdeckte die Polizei am Mittwoch eine Cannabisplantage. Am Vormittag waren die Polizistinnen und Polizisten im Rahmen eines anderen Einsatzes in dem Haus. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 25-jährige Anwohner mit Drogen handeln könnte. Nachdem ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt wurde, fanden die Einsatzkräfte im Keller sogenannte Growzelte, eine nicht geringe Menge Cannabis und diverses Material zur Aufzucht. Auch im Garten befanden sich abgeerntete Pflanzen. Insgesamt konnte die Kripo mehrere Kilogramm Cannabisprodukte sicherstellen. Die Begrenzung für den Drogenbesitz, der seit der Teillegalisierung erlaubt ist, wurde deutlich überschritten. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Illegalen Handels in nicht geringer Menge von Cannabisprodukten eingeleitet. Die Strafandrohung liegt bei drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft.

