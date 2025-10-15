Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Blumenstraße wurde eine Frau aus Herten leicht verletzt - zwei junge E-Scooter-Fahrer flüchteten.

Am Dienstag um 16:10 Uhr war die 51-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und bog in die Blumenstraße. Dort kamen ihr zwei E-Scooter-Fahrer entgegen. Die Jugendlichen waren laut Zeugenangaben auf der falschen Straßenseite unterwegs. Mit einem von ihnen kam es kurz darauf zum Zusammenstoß. Die Hertenerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Als Zeugen der Frau zur Hilfe kamen, fuhren die E-Scooter-Fahrer in Richtung Busbahnhof davongefahren.

Person, die mit der Radfahrerin kollidierte:

- männlich - 13-15 Jahre - ca. 1,60 Meter - kurze, dunkelblonde Haare - schwarze Schuhe - schwarze Jacke - schwarzer E-Scooter

2. Person:

- männlich - 12- 14 Jahre - ca. 1,50 Meter - kurze dunkle Haare - Zahnspange - schwarz-gelbe Regenjacke - schwarze Hose - schwarzer E-Scooter

Ein Rettungswagen fuhr die 51-Jährige in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Vorfall und den beiden Jugendlichen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell