Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Auto - Diebstahl um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Der silberne VW Golf mit einem Kennzeichen aus Recklinghausen stand zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr an der Henry-Dunant-Straße in einer Hauseinfahrt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.
