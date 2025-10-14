POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Auto - Diebstahl um Hinweise

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch auf der Wakefieldstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagabend gegen 19:20 Uhr hebelten vermutlich zwei bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Bungalows auf. Bei einer Sicherheitsfirma lief ein entsprechender Alarm auf. Vor Ort konnten stellten die Bewohner Einbruchsspuren fest und informierten die Polizei. Die Unbekannten durchsuchten das Wohnhaus und ...

mehr