Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Auto - Diebstahl um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Der silberne VW Golf mit einem Kennzeichen aus Recklinghausen stand zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr an der Henry-Dunant-Straße in einer Hauseinfahrt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

