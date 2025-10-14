Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Bungalow

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch auf der Wakefieldstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagabend gegen 19:20 Uhr hebelten vermutlich zwei bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Bungalows auf. Bei einer Sicherheitsfirma lief ein entsprechender Alarm auf. Vor Ort konnten stellten die Bewohner Einbruchsspuren fest und informierten die Polizei. Die Unbekannten durchsuchten das Wohnhaus und öffneten mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Eine Kamera auf dem Grundstück des Nachbarn nahm kurz nach dem Einbruch zwei Jugendliche/junge Männer auf, bei denen es sich um die mutmaßlichen Einbrecher handeln könnte. Die Personen sollen auch schon am Vortag in der Wohnsiedlung unterwegs gewesen sein.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder den möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell