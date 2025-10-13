Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Handy am Steuer oder ohne Gurt unterwegs - Bilanz nach Kontrollen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Woche (6. Oktober - 12.Oktober) hat die Polizei im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der EU-weiten "Roadpol Safety Days" war es, Ablenkungsverstöße im Straßenverkehr zu bekämpfen und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollieren insgesamt rund 1500 Fahrzeuge. Über 100 Fahrerinnen und Fahrer - darunter auch Radfahrende - nutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon. 60 Personen waren nicht angeschnallt und verstießen somit gegen die Gurtpflicht. Die Verstöße wurden durch die Einsatzkräfte geahndet und ziehen Verwarngelder oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich.

Auch nach Abschluss der Kontrollwoche wird die Polizei ein Augenmerk auf die Ablenkungen im Straßenverkehr richten, um für die Sicherheit auf den Straßen des Kreises Recklinghausen und Bottrop zu sorgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell