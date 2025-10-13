Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann aus Krankenhaus abgängig - Suche mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Seit dem vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Recklinghausen nach einem 27-Jährigen, der aus einem Krankenhaus abgängig ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der Mann selber etwas antun könnte. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen nicht vor.
Fotos und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/182867
Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
