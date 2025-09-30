PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Tierarztpraxis

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (27.09.2025) 19 Uhr bis Montag (29.09.2025) 6 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis an der Bunsenstraße in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

