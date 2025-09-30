Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (29.09.2025) um 15.35 Uhr kam es auf der Straße Zwischen den Emsbrücken in Warendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Ahlener befuhr die Straße Zwischen den Emsbrücken und bog nach rechts ab. Eine 16-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Fahrbahn und wollte weiter geradeaus fahren. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Jugendliche leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

