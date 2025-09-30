PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Wadersloh. Mehrere Pkw aufgebrochen

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Sonntag (28.09.2025) zum Montag (29.09.2025) brachen unbekannte Täter in mehrere Pkw im Stadtgebiet von Wadersloh ein. Die Taten ereigneten sich in den Straßen: Karl-Arnold-Straße (drei Taten), Bludenstraße, Im Buschkamp und Bornefeld-Ettmann-Straße (je eine Tat). Die Unbekannten durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten unter anderem Bargeld. Im Bereich der Karl-Arnold-Straße wurden zwei männliche Personen gesehen. Diese sollen circa 20-35 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Wer kann weitere Angaben zu den Personen machen oder hat verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet? Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

