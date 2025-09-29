PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Kontrolle falsche Personalien angegeben

Warendorf (ots)

Am Freitag (26.09.2025) gegen 10.20 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Dackmarer Esch in Warendorf einen Autofahrer. Bei der Kontrolle machte dieser falsche Angaben zu seiner Person und gab sich als eine andere Person aus. Den Beamten fiel dies jedoch auf. Bei der weiteren Überprüfung stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 47-jährigen aus Soest handelte. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den ihn ein.

