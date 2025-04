LPI-J: Zu oft aufgefallen

Jena (ots) - Wie am Montagvormittag festgestellt wurde, versuchten ein oder mehrere Unbekannte über das vergangene Wochenende in einen Salon in der Saalbahnhofstraße einzubrechen. Hierzu versuchten die Täter gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, was augenscheinlich misslang. Aus dem Inneren der Lokalität fehlte nichts. Trotz dessen richteten die Unbekannten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

