Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgrund von Unaufmerksamkeit aufgefahren

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhren ein 32-jähriger VW-Fahrer und ein 70-jähriger Daimler-Fahrer die Legefelder Hauptstraße in Fahrtrichtung Weimar. Im Kreisverkehr beabsichtigten beiden geradeaus in Richtung Gelmeroda zu fahren. Aufgrund eines querenden Fußgängers musste der VW-Fahrer an der Ausfahrt seine Geschwindigkeit verringern. Dies bemerkte der dahinter Fahrende zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden von jeweils geschätzten 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell