Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Weimar (ots)

Im Verlaufe des Montages brachen unbekannte Täter in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße ein. Mit einem am Tatort zurückgelassenen Bolzenschneider trennten sie Schließbügel bzw. Vorhängeschloss auf. Während ein Keller lediglich durchwühlt wurde, fand man in dem zweiten Diebesgut in Form eines E-Bikes und Elektrogeräten im Gesamtwert von über 5000 Euro. Anschließend konnten sich die Täter unerkannt entfernen.

