POL-RE: Dorsten/Herten/Haltern am See/Marl: Einbrüche in mehreren Städten - Polizei bittet um Hinweise

Dorsten:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Straße "Talaue" ein. Dazu hebelten sie den Notausgang auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg.

In der Nacht zu Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dimker Allee ein. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie eine Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Der Einbruch passierte zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr.

An der Straße "Straute" brachen Unbekannte am Samstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Dort öffneten sie mehrere Schränke. Ob Wertgegenstände mitgenommen wurden, ist derzeit noch unklar.

Über das zuvor aufgehebelte Fenster eines Wintergartens brachen unbekannte Täter am Sonntag (13:00 Uhr -16:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Heinrichstraße ein. Das Wohnhaus wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Herten:

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Scherlebecker Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Donnerstag (08:00 Uhr) bis Freitag (08:00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Haustür auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen, ist aktuell noch unklar.

Auf der Schlägel-und-Eisen-Straße hebelten Unbekannte die Terassentür einer Doppelhaushälfte auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnhaus. Vermutlich wurde nichts entwendet. Die Täter müssen am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 23:40 Uhr im Haus gewesen sein.

Haltern am See:

Unbekannte Täter hebelten die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Römerstraße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss über den Einstiegsweg. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (19:00 Uhr) und Samstag (10:00 Uhr).

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Heideweg konnten die Täter unerkannt flüchten. Am Samstag in der Zeit von 04:30 Uhr bis 22:30 Uhr wurde eine Terassentür mit einem Stein eingeschlagen. Im Inneren wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Marl:

Mit einem IPad flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Reihenhaus. In der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagabend hebelten sie ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses.

Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

