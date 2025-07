POL-PDNR: Unfallflucht

Straßenhaus (ots) - Am Mittwoch, 30.07.2025, um 08:30 Uhr befuhr ein LKW die B256 in Straßenhaus in Fahrtrichtung Neuwied. Dem LKW kam laut dem Fahrer ein Transporter entgegen. Die Außenspiegel der Fahrzeuge kollidierten und wurden beschädigt. Der/die Fahrer/in des Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

