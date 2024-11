Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Montagabend im Stadtteil Seckenheim.

Die Einbrecher brachen auf bislang unbekannte Art und Weise die Terrassentür an der Rückseite des Reihenmittelhauses im Kaiserstuhlring auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen und ließen das Bargeld, das ihnen dabei in die Hände fiel, mitgehen.

Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

