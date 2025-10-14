Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: 27-Jähriger wieder da - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit gestern suchte die Polizei Recklinghausen mit Fotos nach einem Mann, der seid Donnerstag aus einem Krankenhaus abgängig war. Der Mann konnte an einer seiner Anlaufadressen angetroffen werden. Anschließend wurde er zurück ins Krankenhaus gebracht. Die Suche nach ihm ist somit beendet.
Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
