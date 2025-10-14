PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 27-Jähriger wieder da - Fahndung erledigt

POL-RE: Bottrop: 27-Jähriger wieder da - Fahndung erledigt
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit gestern suchte die Polizei Recklinghausen mit Fotos nach einem Mann, der seid Donnerstag aus einem Krankenhaus abgängig war. Der Mann konnte an einer seiner Anlaufadressen angetroffen werden. Anschließend wurde er zurück ins Krankenhaus gebracht. Die Suche nach ihm ist somit beendet.

Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren