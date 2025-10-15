Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schwerer Unfall - junger Mann tödlich verunglückt

Recklinghausen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Oer-Erkenschwick verstarb nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L511 im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 16:15 Uhr mit seinem Auto auf der L511 in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache fuhr er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit einem LKW. Das Auto des 19-Jährigen geriet in Brand. Zeugen leisteten sofort Hilfe. Die Feuerwehr löschte den Brand und befreite des 19-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

In beiden Richtungen kam es unmittelbar nach dem Zusammenstoß zu Auffahrunfällen, an denen insgesamt vier weitere Autos beteiligt waren. Krankenwagen fuhren den Fahrer des LKW, einen 55-Jähriger Mann aus Gelsenkirchen, und zwei weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt oder vorsorglich in Krankenhäuser.

Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Das Auto des 19-Jährigen und der LKW wurden sichergestellt. Die weiteren Autos wurden teils abgeschleppt. Die Polizei setzte ein Spezialteam zur Unfallaufnahme ein. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

