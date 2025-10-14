Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Tatverdächtige gesucht
Recklinghausen (ots)
Aktuell sucht die Polizei nach einem Diebstahl mit Fotos nach einer bislang unbekannten Frau. Die Tatverdächtige war in einem Supermarkt an der Feldhauser Straße unterwegs. Sie steht im Verdacht, eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen zu haben. Die Tasche lag kurzzeitig unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen. Eine Videoüberwachung zeichnete die Frau auf. Fotos und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/183142
Hinweise zur Identität der Unbekannten werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.
