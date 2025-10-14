PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Tatverdächtige gesucht

POL-RE: Gladbeck: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Tatverdächtige gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einem Diebstahl mit Fotos nach einer bislang unbekannten Frau. Die Tatverdächtige war in einem Supermarkt an der Feldhauser Straße unterwegs. Sie steht im Verdacht, eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen zu haben. Die Tasche lag kurzzeitig unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen. Eine Videoüberwachung zeichnete die Frau auf. Fotos und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/183142

Hinweise zur Identität der Unbekannten werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:10

    POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Auto - Diebstahl um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Der silberne VW Golf mit einem Kennzeichen aus Recklinghausen stand zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr an der Henry-Dunant-Straße in einer Hauseinfahrt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia Weßing Telefon: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:16

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Bungalow

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch auf der Wakefieldstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagabend gegen 19:20 Uhr hebelten vermutlich zwei bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Bungalows auf. Bei einer Sicherheitsfirma lief ein entsprechender Alarm auf. Vor Ort konnten stellten die Bewohner Einbruchsspuren fest und informierten die Polizei. Die Unbekannten durchsuchten das Wohnhaus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren