POL-RE: Herten: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (19:00 Uhr - 07:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Scherlebecker Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen wuchteten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Turnhalle und in die Büroräume. Dort brachen sie mehrere Schränke auf. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

