Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

An der Straße "Waterhuck" kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Zwischen 18:00 Uhr und 19:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür einer Doppelhaushälfte auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Recklinghausen:

Nach einem Einbruch "Im Hirschkamp" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke. Ob die Unbekannten Diebesgut mitnahmen, muss noch geklärt werden.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen werden durch die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

