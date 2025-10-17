PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Pedelec gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am heutigen Morgen bittet die Polizei um Hinweise. Um 09:35 Uhr war eine 31-Jährige Frau aus Herten mit ihrem Pedelec auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hochlarmark unterwegs. Bei grüner Ampel überquerte sie die Franziskanerstraße, als aus dieser Straße ein Mann nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbog und sie dabei touchierte. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Der Mann am Steuer wird auf 30-40 Jahre alt geschätzt. Er war vermutlich mit einem schwarzen BMW Kombi unterwegs. An dem Auto war ein Kennzeichen aus Recklinghausen angebracht. Ein Rettungswagen brachte die 31-Jährige in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Autofahrer werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:36

    POL-RE: Marl: Anwohner überraschen mutmaßliche Einbrecher

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einbrechen - als sie bemerkten, dass die Anwohner zuhause waren, ergriffen sie die Flucht. Gegen 20:30 Uhr konnte ein Anwohner der Brassertstraße ein lautes Geräusch wahrnehmen. Kurze Zeit später bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter das Rolle eines Fensters hochgeschoben und ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:50

    POL-RE: Marl: Schwerer Unfall auf der Breite Straße - Fußgänger verstirbt im Krankenhaus

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Breite Straße (B225) in Marl. Ein Mann war hier mit einem Rollator unterwegs. Bei Überqueren der Straße wurde er von einem Auto erfasst. Gegen 19:30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Auf der Breite Straße fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:10

    POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gladbeck: An der Straße "Waterhuck" kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Zwischen 18:00 Uhr und 19:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür einer Doppelhaushälfte auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Recklinghausen: Nach einem Einbruch "Im Hirschkamp" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren