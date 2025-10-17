Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Pedelec gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am heutigen Morgen bittet die Polizei um Hinweise. Um 09:35 Uhr war eine 31-Jährige Frau aus Herten mit ihrem Pedelec auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hochlarmark unterwegs. Bei grüner Ampel überquerte sie die Franziskanerstraße, als aus dieser Straße ein Mann nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbog und sie dabei touchierte. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Der Mann am Steuer wird auf 30-40 Jahre alt geschätzt. Er war vermutlich mit einem schwarzen BMW Kombi unterwegs. An dem Auto war ein Kennzeichen aus Recklinghausen angebracht. Ein Rettungswagen brachte die 31-Jährige in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Autofahrer werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell