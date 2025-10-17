Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Anwohner überraschen mutmaßliche Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einbrechen - als sie bemerkten, dass die Anwohner zuhause waren, ergriffen sie die Flucht. Gegen 20:30 Uhr konnte ein Anwohner der Brassertstraße ein lautes Geräusch wahrnehmen. Kurze Zeit später bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter das Rolle eines Fensters hochgeschoben und die Scheibe eingeschlagen hatten. Das Wohnhaus haben sie offenbar nicht betreten. Eine Beschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell