Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: 28-Jähriger vorläufig festgenommen
Recklinghausen (ots)
Nachdem ein Mann aus Recklinghausen eine Schaufensterscheibe in der Innenstadt einschlug, konnte die Polizei ihn stellen und vorläufig festnehmen. Gegen 08:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er konnte kurz zuvor einen Mann beobachten, der mit einem Hammer ein Schaufenster an der Kunibertstraße einschlug. Anschließend lief der Tatverdächtige in Richtung Schaumburgstraße davon. Die Einsatzkräfte konnten den 28-Jährigen kurz darauf stellen und auch einen Nothammer auffinden. Er wurde vorläufig festgenommen.
Ein Strafverfahren wegen der Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.
