Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Westerholter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - zwei Männer und eine Frau wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Bereits in der Nacht kam es auf einer Feier zu einem Streit zwischen einem 22-Jährigen aus Gelsenkirchen, einer 22-Jährigen aus Iserlohn, einem 22-Jährigen aus Herten und einer unbekannten Personengruppe. Als man die Feier dann verließ und zu Fuß gegen 04:30 Uhr an der Westerholter Straße unterwegs war, trafen die Parteien erneut aufeinander. Dabei sollen drei unbekannte Männer die drei Freunde unter anderem mit einer Eisenstange und Steinen angegriffen haben.

Zwei Männer können wie folgt beschrieben werden: 1. Person:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,75 Meter - sehr schlank - kurze, schwarze Haare - kurzer, schwarzer Vollbart - Sportjacke/ Trainingsjacke in Mint des Fußballvereins Paris - Kapuze - Shirt über die Nase gezogen - Eisenstange

2. Person:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 1,83 Meter groß - normale Statur - lockige, kurze, schwarze Haare - dunkler Dreitagebart - grüne Fleecejacke

Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell