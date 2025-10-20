Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Trickdiebstahl gesucht - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Im Juli des laufenden Jahres kam es zu einem Trickdiebstahl an einer Haustür an der Uhlandstraße. Hier erschienen zwei Frauen bei einem Ehepaar, legten ungefragt der Bewohnerin Schmuck an und schafften es eine Goldkette gegen wertlosen Modeschmuck auszutauschen. Anschließend flüchteten die Täterinnen in einem Mercedes in unbekannte Richtung.
Von einer der beiden Tatverdächtigen konnte ein Foto gemacht werden. Das Foto finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/183739
Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
