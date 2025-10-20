PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Trickdiebstahl gesucht - mit Foto

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Trickdiebstahl gesucht - mit Foto
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Im Juli des laufenden Jahres kam es zu einem Trickdiebstahl an einer Haustür an der Uhlandstraße. Hier erschienen zwei Frauen bei einem Ehepaar, legten ungefragt der Bewohnerin Schmuck an und schafften es eine Goldkette gegen wertlosen Modeschmuck auszutauschen. Anschließend flüchteten die Täterinnen in einem Mercedes in unbekannte Richtung.

Von einer der beiden Tatverdächtigen konnte ein Foto gemacht werden. Das Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/183739

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:21

    POL-RE: Herten: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Westerholter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - zwei Männer und eine Frau wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Bereits in der Nacht kam es auf einer Feier zu einem Streit zwischen einem 22-Jährigen aus Gelsenkirchen, einer 22-Jährigen aus Iserlohn, einem 22-Jährigen aus Herten und einer ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:34

    POL-RE: Recklinghausen: 28-Jähriger vorläufig festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Nachdem ein Mann aus Recklinghausen eine Schaufensterscheibe in der Innenstadt einschlug, konnte die Polizei ihn stellen und vorläufig festnehmen. Gegen 08:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er konnte kurz zuvor einen Mann beobachten, der mit einem Hammer ein Schaufenster an der Kunibertstraße einschlug. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren