Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mercedes gestohlen
Recklinghausen (ots)
An der Schwalbenstraße haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Eine Videoaufzeichnung zeigt zwei Männer, die um 02:43 Uhr mit dem blauen Mercedes E-Klasse davonfahren. An dem Auto war ein Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis angedacht. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell