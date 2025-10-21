PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Recklinghausen: Mercedes gestohlen

Recklinghausen (ots)

An der Schwalbenstraße haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Eine Videoaufzeichnung zeigt zwei Männer, die um 02:43 Uhr mit dem blauen Mercedes E-Klasse davonfahren. An dem Auto war ein Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis angedacht. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

