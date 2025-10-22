Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Einbruch in Einfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in der Straße "Deipenwinkel" bittet die Polizei um Hinweise. Heute Vormittag (09:15 Uhr bis 10:30 Uhr) hebelten mindestens zwei Männer das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Ein Nachbar konnte die Tatverdächtigen bei ihrer Flucht beobachten und wie folgt beschreiben: -ca. 30 Jahre alt - kurze, hellere Haare - schwarze Winterjacken - dunkle Hosen Die Männer rannten in Richtung Halterner Straße davon.

Die Kripo nimmt unter der Tel.: 0800 2361 111 Hinweise entgegen.

