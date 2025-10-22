PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Dieb samt Beute gestellt

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagabend konnte ein mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat ertappt werden. Als die Polizisten gegen 23:00 Uhr auf der Gladbecker Straße unterwegs waren, wurden sie auf zwei tatverdächtige Männer aufmerksam. Sie fuhren mit ihren E-Bikes zur Straße "In den Weywiesen". Der bislang unbekannte Tatverdächtige setzte seine Fahrt fort, der andere Mann stellte sein Fahrrad ab. Er lief zu einer Garage und versuchte sie mehrfach zu öffnen. Anschließend versuchte er die Tür eines Wohnmobils zu öffnen - ohne Erfolg. Aufgrund des Verdachts des versuchten Diebstahls stellten die Polizisten den Mann. Es handelt sich um einen 35-Jährigen aus Bottrop. Er hatte diverse Dokumente, mehrere Mobiltelefone, ein Tablet und vermutlich auch Betäubungsmittel dabei. Das mutmaßliche Diebesgut und die Drogen wurden sichergestellt. Der andere Mann konnte nicht mehr angetroffen werden. Er war dunkel gekleidet und hatte eine untersetzte Statur. In der vergangenen Zeit kam es in Gladbeck und Bottrop zu weiteren Diebstählen aus Garagen und Autos. Zusammenhänge werden durch die Kripo geprüft. Hinweise zum zweiten Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

