Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Haltern am See: Jugendliche wieder da

POL-RE: Gladbeck/ Haltern am See: Jugendliche wieder da
Recklinghausen (ots)

Die vermisste Jugendliche aus Haltern am See ist wieder da. Die 15-Jährige, die seit gestern mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, konnte wohlbehalten angetroffen und zu ihrer Wohnanschrift zurückgebracht werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
