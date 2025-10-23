Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Prävention, die ins Ohr geht - Podcast der Polizei zum Aktionswochenende "Riegel vor! Sicher ist sicherer"

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen startet mit sechs Folgen in ein Podcast-Format zum Thema Einbruchschutz. Start ist der 25. Oktober mit der ersten Folge. Danach werden jede Woche (jeweils am Mittwoch und am Samstag) zwei Folgen veröffentlicht.

Titel des Podcasts: Blaulichtstimme - Der Podcast der Polizei Recklinghausen

Der Termin ist bewusst gewählt. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher vermehrt Chancen, doch zum Schutz der eigenen vier Wände kann einiges getan werden. Um die Bevölkerung für das Thema Einbruchdiebstahl zu sensibilisieren, veranstaltet die Polizei Recklinghausen am kommenden Wochenende mehrere informative Aktionen. Vom 24. bis 26. Oktober 2025 steht das Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer" als landesweites Aktionswochenende im Mittelpunkt.

"Die Art wie die Menschen Medien konsumieren, wie sie Informationen gewinnen, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Daraus folgt, dass auch wir als Polizei andere Wege gehen, um wichtige Präventionstipps an die Menschen zu bringen. In diesem Jahr sensibilisiert die Polizei Recklinghausen deshalb zum ersten Mal über einen Podcast zu Themen rund um Einbruchschutz", erläutert Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die Folgen sind ab Samstag abrufbar über Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und andere gängige Streaming-Plattformen. Ergänzend informiert das Polizeipräsidium Recklinghausen auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig über die neuen Folgen.

"`Blaulichtstimme - der Podcast der Polizei Recklinghausen`, der Name verbindet das, worum es geht - Polizeithemen, über die wir sprechen. Das Format ist modern, so wie auch die Schutzmaßnahmen gegen Einbruch oft modernisiert werden müssen. Jeder kann etwas tun, um sich gegen Einbrecher zu schützen, das ist eine Investition in die eigene Sicherheit und das Sicherheitsgefühl", so die Behördenleiterin.

"Wie wichtig es ist, am Thema Einbruchschutz zu bleiben, zeigen die Zahlen aus der Jahresstatistik. Im Jahr 2024 gab es zwar einen Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop. 1.310 Taten (inklusive 592 Versuche) bedeuten aber immer noch durchschnittlich knapp vier Einbrüche pro Tag, die Menschen um ihre Wertgegenstände und ihr Sicherheitsgefühl bringen", erklärt Friederike Zurhausen. Im Jahr davor waren es 1.449 Fälle (davon 626 Versuche).

Der Podcast ist nur ein Präventionsbaustein in den kommenden Tagen. Darüber hinaus können sich die Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen am kommenden Wochenende an verschiedenen Stellen zum Thema Einbruchschutz informieren und Termine für eine Beratung vereinbaren.

Hier ein Überblick über die Informationsveranstaltungen am kommenden Aktionswochenende:

Freitag, 24. Oktober 2025 - 10:00 - 14:00 Uhr: Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Haltern am See - Marktplatz

Samstag, 25. Oktober 2025 - 09:00 bis 14:00 Uhr: Informationsstand in Recklinghausen, Erlbruch/ Kaiserwall - vor Ort sind auch die Fachleute aus dem Netzwerk "Zuhause sicher" dabei.

Sonntag, 26. Oktober 2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr: Telefonaktion/Beratung für all diejenigen, die aufgrund eigener Arbeitszeiten oder Verpflichtungen zu den Bürodienstzeiten der Polizei keine Zeit haben. Telefonkontakt unter der 02361 55 3344.

Sie möchten sich ganz individuell von unseren Experten beraten lassen? Unter der 02361 55 3344 erreichen Sie unsere Einbruchschützer auch, wenn Sie gerne einen Termin vereinbaren möchten.

