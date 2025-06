Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth - Verkehrskontrolle im Rahmen der bundesweiten Aktion sicher-mobil-leben mit dem Schwerpunkt 'Kinder im Blick'

Seth (ots)

Am Dienstag (03.06.2025) hat das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Bad Segeberg in Seth eine Verkehrskontrolle im Rahmen der bundesweiten Aktion sicher-mobil-leben durchgeführt. Sechs Beamte kontrollierten hierzu in der Zeit von 06 Uhr -12 Uhr in der Hauptstraße vor einer Kindertagesstätte.

In der genannten Zeit wurden durch die Einsatzkräfte insgesamt 39 Verstöße festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierzu zählten 22 Geschwindkeitsverstöße. Die höchste Geschwindigkeit wurde bei einem 87-jährigen Fahrzeugführer mit 51 Km/h bei erlaubten 30 Km/h gemessen. Außerdem wurden 8 Gurtverstöße und 5 unerlaubte Handynutzungen festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell