POL-RE: Castrop-Rauxel: mutmaßlicher Betrüger erbeutet Schmuck und Bargeld

Recklinghausen (ots)

Auf der Oberen Münsterstraße war am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs. Gegen 15:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer Seniorin. Er gaukelte ihr vor, Wasserwerker zu sein und Rohre überprüfen zu müssen. Er beauftragte die Seniorin damit, in die Küche zu gehen und dort den Wasserhahn mehrfach zu betätigen. Die Zeit nutzte der mutmaßliche Betrüger, um ihr Schlafzimmer zu durchwühlen und Schmuck und Bargeld zu entwenden. Erst am Abend fiel der Seniorin der Betrug auf. Sie informierte die Polizei.

Der "falsche" Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m -1,80 m - ca. 50 Jahre alt -hellbraune, kurze Haare - orangene, gesteppte, kurze Jacke - Arbeitshandschuhe - gepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

