Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei stellt mutmaßlichen Wiederholungstäter

Recklinghausen (ots)

Auf einem Entsorgungsbetrieb am Südring kam es in der vergangenen Zeit zu zahlreichen Diebstählen - jetzt konnte die Kripo einen tatverdächtigen Mann auf frischer Tat antreffen und stellen.

Seit mehreren Monaten haben unbekannte Täter sämtliche Elektroartikel von dem Gelände gestohlen. Teils wurden sie in Schubkarren eingeladen und abtransportiert. Einen solchen Diebstahl konnte die Kripo auch am Mittwochnachmittag beobachten: Gegen 17:00 Uhr verschaffte sich ein Mann Zugang zu dem Gelände. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen, einen 59-jähriger Bottroper, kurze Zeit später an einem Container stellen. Er war offenbar dabei, zwei mitgebrachte Tüten mit Elektroartikeln zu füllen. Unter anderem war ein Laptop in einer der Taschen. Neben dem Diebesgut konnte auch mutmaßliches Aufbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Bislang konnten dem 59-Jährigen knapp zehn Diebstähle zugeordnet werden - die weiteren Ermittlungen, unter anderem Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen, dauern an. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell