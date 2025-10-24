PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Männer nach Ladendiebstahl mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern bittet die Polizei um Mithilfe. Die Unbekannten waren in einer Drogerie an der Bergstraße unterwegs und stehen im Verdacht, mehrere Parfums gestohlen zu haben. Weitere Infos und Fotos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/184214

Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Kripo Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

