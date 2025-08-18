Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen aus Plau am See

Plau am See (ots)

Die Suche nach den beiden vermissten Jugendlichen aus Plau am See kann eingestellt werden. Sie konnten wohlbehalten angetroffen und den Erziehungsbreichtigten übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

