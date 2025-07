Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Parkendes Fahrzeug mit Einkaufswagen beschädigt

Bad Hönningen (ots)

Am 21.07.25, um 17:40 Uhr beobachtete eine 39 jährige Frau, wie ein älterer Mann mit seinem Einkaufswagen aus einem Geschäft in der Sprudelstraße in Bad Hönningen kam. Er stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und verursachte Sachschaden. Ohne sich darum zu kümmern, verlud er seine Einkäufe in sein Fahrzeug und fuhr weg. Die aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und informierte die Polizei. Gegen den 76 jährigen Verursacher wird nun strafrechtlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell