POL-PDNR: versuchter Diebstahl von Kupferschrott

Am gestrigen Vormittag, Di, 22.07.25 teilt ein 33 jähriger Bewohner aus Rheinbrohl mit, dass ein ihm unbekannter Mann versucht habe Kupferschrott welcher auf seinem Grundstück liegt zu entwenden. Der beobachtete Mann erkannte, dass er bei dem Versuch beobachtet wurde und flüchtete mit einem weißen Mercedes Vito. Das Kennzeichen konnte von dem Mitteiler abgelesen werden. In Zusammenarbeit mit Beamten der PI Linz und der PI Neuwied gelang es dann das Fahrzeug in Leutesdorf anzuhalten. Fahrer und Ladung konnten kontrolliert werden. Im Fahrzeug befand sich noch weiterer Schrott, dessen Herkunft noch unbekannt ist. Den 31 jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der Schrott im Fahrzeug wurde dann auf dem Wertstoffhof in Linz abgeladen.

