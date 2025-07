POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Postauto und Taxi mit schwer verletzter Person

Breitscheid bei Hamm/Sieg (ots) - Am Samstag, den 19.07.2025, kam es in der Bahnhofstraße in Breitscheid zu einem Diebstahl von Kupferregenrinnen vom Gelände eines Grundstücks. Diese wurden den Ermittlungen zufolge vermutlich im Verlaufe des Samstag durch eine unbekannte Täterschaft verladen und abtransportiert. Wer kann sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit geben, diese sind an die Polizeiinspektion ...

mehr