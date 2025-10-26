PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerpunktaktion im Bereich ZOB und Ehrenpark - Polizeipräsidentin vor Ort

POL-RE: Bottrop: Schwerpunktaktion im Bereich ZOB und Ehrenpark - Polizeipräsidentin vor Ort
Recklinghausen (ots)

Bereits seit 2019 führt die Polizei Recklinghausen regelmäßig Schwerpunkteinsätze im Bereich des ZOBs und des Ehrenparks, sowie der näheren Umgebung durch. Bereiche, die durch die Menschen einer Stadt stark frequentiert werden, sind mitunter Orte, an denen mehr Straftaten stattfinden, als in anderen Bereichen. Gleichzeitig sind besonders Rohheitsdelikte dazu geeignet, das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig zu beeinträchtigen. Unabhängig von Zahlen, fühlen sich Menschen mitunter trotzdem an bestimmten Stellen einer Stadt unwohl. Als solche Bereiche sind seit Jahren der ZOB samt nahem Umfeld und der Ehrenpark identifiziert.

Am Freitag (24.10.2025) fand ein weiterer Schwerpunkteinsatz zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst statt. Vor Ort begrüßte die Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen die eingesetzten Kräfte und verschaffte sich selbst einen aktuellen Eindruck zur Situation am ZOB und seinem Umfeld.

"Auch die gefühlte Sicherheit ist wichtig für die Lebensqualität in einer Stadt und da nehme ich die Sorgen der Menschen sehr ernst. Hier, in diesem Bereich ist die Polizei aber nicht nur durch solche Schwerpunkteinsätze präsent, sondern jeden Tag", erklärt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Der ZOB, die Innenstadt und der Ehrenpark werden täglich mehrfach bestreift. Seit Mai 2022 steht zusätzlich regelmäßig die mobile Wache am ZOB - so haben die Menschen in Bottrop die Möglichkeit, einen schnellen Kontakt zur Polizei zu finden. Hier können Themen direkt angesprochen und notfalls auch direkt eine Strafanzeige aufgenommen werden.

Am Freitag waren alle Direktionen der Recklinghäuser Polizei im Einsatz - mit dabei waren Kräfte des Wach- und Wechseldienstes, des Bezirks- und Schwerpunktdienst, der Kriminalpolizei (zivile Kräfte und Präventionsexperten), der Direktion Verkehr und ein Diensthundeführer mit seinem Diensthund.

Der Einsatz fand in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr statt.

Die Bilanz des Einsatzes:

Im Bereich ZOB/Berliner Platz konnte ein Mann vorläufig festgenommen werden, dem der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten Drogen aufgefunden werden. Gegen den Mann wurden insgesamt drei Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Maßnahmen:

   - vor Ort führten die Einsatzkräfte 49 Bürgergespräche
   - 18 Personen wurden überprüft
   - drei Platzverweise mussten erteilt werden
   - bei Verkehrsmaßnahmen im Umfeld wurden elf Ordnungswidrigkeiten 
     festgestellt (davon sieben Geschwindigkeitsverstöße)

Maßnahmen des KOD im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes:

   - zwei Verstöße mittels E-Scootern
   - drei Verstöße von Radfahrern
   - vier Verstöße Hundeverordnung
   - fünf Verkehrsbehinderungen
   - 23 Bürgergespräche
   - sieben Verstöße gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung der 
     Stadt Bottrop

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

