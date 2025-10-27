Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 57-Jähriger nach Kellereinbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach mehreren Kellereinbrüchen konnte die Polizei am Sonntag einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Am frühen Samstagmorgen brachen zunächst unbekannte Täter in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Sachsenstraße ein. Eine Videoüberwachung und Hinweise führten die Kripo zu einem tatverdächtigen Mann. Mit einem Beschluss durchsuchte die Polizei am Sonntag die Wohnung des 57-Jährigen Recklinghäusers. Dort konnte mutmaßlichen Diebesgut, unter anderem Schmuck und mehrere Handys, aufgefunden werden. In der Wohnung versteckte sich außerdem ein Mann, der aktuellen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er hatte Haftbefehle offen und musste mit zur Polizei. Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell