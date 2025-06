POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Ludwigshafen (ots) - Unter dem Vorwand, dass die Tochter eines Ludwigshafener Seniors einen Verkehrsunfall verursachte hätte, bei dem eine Frau und deren Kind verstorben seien, brachten Betrüger einen 85-Jährigen am 23.06.2025 zur Herausgabe eines Geldbetrages in fünfstelliger Höhe. In der Annahme, eine Kaution für seine vermeintlich in ärztlicher Behandlung befindliche Tochter zu zahlen, übergab der 85-Jährige ...

mehr