Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 85-Jähriger durch Schockanruf betrogen

Ludwigshafen (ots)

Unter dem Vorwand, dass die Tochter eines Ludwigshafener Seniors einen Verkehrsunfall verursachte hätte, bei dem eine Frau und deren Kind verstorben seien, brachten Betrüger einen 85-Jährigen am 23.06.2025 zur Herausgabe eines Geldbetrages in fünfstelliger Höhe. In der Annahme, eine Kaution für seine vermeintlich in ärztlicher Behandlung befindliche Tochter zu zahlen, übergab der 85-Jährige das Geld noch am Nachmittag desselben Tages an einen Abholer und wandte sich erst im Nachhinein an die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf! - Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis - Ihre Bank erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ . - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

