LPI-J: Versuchter Motorraddiebstahl
Jena (ots)
Unbekannte Täter haben versucht das Motorrad einer 21-jährigen in der Straße Am Hand in Jena zu stehlen. Dies bemerkte die Frau am Mittwochabend. Das Motorrad wurde dabei so sehr beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 800,- Euro entstand.
