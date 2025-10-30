LPI-J: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hainspitz:
Streifenbeamte kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Hainspitz eine 38-jährige VW Fahrerin. Die Frau hatte bereits eine Entziehung der Fahrerlaubnis. Außerdem stand sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordnete eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
