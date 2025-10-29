PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Mülltonnenbrände in der Nacht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht zum Donnerstag, den 23. Oktober 2025, kam es im Zeitraum zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr zu insgesamt vier Bränden von Mülltonnen.

Die betroffenen Müllbehälter befanden sich auf dem ehemaligen Gelände des Fliegerhorstes, genauer in den Straßen Nelson-Mandela-Ring und Hans-Jürgen-Appelrath-Straße.

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, die Tonnen brannten komplett ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1262939)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
