Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Hütten auf Sportgelände

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch auf dem Sportgelände an der Rebenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen Unbekannte mehrere Hütten auf dem Gelände auf. Aus den Hütten wurden Lebensmittel entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportgeländes beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen.(1279194)

