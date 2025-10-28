PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Hütten auf Sportgelände

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch auf dem Sportgelände an der Rebenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen Unbekannte mehrere Hütten auf dem Gelände auf. Aus den Hütten wurden Lebensmittel entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportgeländes beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen.(1279194)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-OL: Einbruch in Imbisswagen

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter den Verkaufswagen auf und entwendete Lebensmittel und Getränke im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad, an dem ein Anhänger befestigt war, vom Tatort. Die Polizei ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:14

    POL-OL: Gefährliche Körperverletzung - Radfahrer verletzt

    Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Oktober 2025) kam es im Bereich der Bümmersteder Tredde zur Einmündung Dwaschweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Oldenburger gegen 2.10 Uhr den Dwaschweg in Richtung Bümmersteder Tredde. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren